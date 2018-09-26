Наваз Шариф вызван в суд по делу о террористических атаках в Мумбаи

Лахор, Пакистан, , 16:10 — REGNUM 24 сентября Высший суд Лахора вызвал бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа на слушание по делу о террористических атаках в Мумбаи 2008 года, к проведению которых якобы имеют отношение власти Пакистана. Слушание предварительно назначено на 8 октября.

Как сообщает индийская газета «Джагран», суд также потребовал от бывшего премьер-министра объяснений, почему тот не явился в суд 24 сентября. Наваз Шариф ответил, что не смог явиться, так как оплакивал смерть своей жены, скончавшейся в начале месяца. При этом другой крупный политик, так же занимавший пост премьер-министра страны, Шахид Хакан Аббаси, прибыл на слушание в здание суда.

Ранее, в мае 2018 года, Наваз Шариф в одном из интервью признавал, что на территории Пакистана действует немало террористических организаций, а также допустил, что террористы могли пересечь границу Индии и Пакистана с целью совершения теракта.

В результате серии террористических атак в Мумбаи, индийский штат Махараштра, по разным оценкам погибло от 150 до 200 человек, сотни людей были ранены.