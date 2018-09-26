Сана, 26 сентября 2018, 20:26 — REGNUM 25 сентября власти Йемена выдали ордер на арест бывшего заместителя губернатора провинции аль-Махра, который раскритиковал действия коалиции, состоящей из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия, в стране. Как сообщает международная арабская телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, среди обвинений, приписываемых Али бен Салиму аль-Хурейзи, называют его «намерение дестабилизировать ситуацию в стране посредством распространения ложных сведений в средствах массовой информации о саудовской оккупации провинции аль-Махра».Аль-Хурейзи был также осуждён за призывы к демонстрациям и очернение действий коалиции ОАЭ и КСА, которая вела борьбу с хуситами, военизированной группировки шиитов-зейдитов.Обвинение в сторону аль-Хурейзи последовало через неделю после того, как Королевство объявило о своём намерении построить нефтяной порт в провинции аль-Махра.
Йемен: чиновника арестуют за критику действий коалиции ОАЭ и КСА
Власти Йемена выдали ордер на арест бывшего заместителя губернатора провинции аль-Махра, который раскритиковал действия коалиции ОАЭ и КСА в стране
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