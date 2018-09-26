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Боевики подвергли минометному обстрелу западные районы Алеппо

Политика

Есть раненые

Алеппо, Сирия, 26 сентября 2018, 14:36 — REGNUM  Западные районы сирийского города Алеппо подверглись минометному обстрелу со стороны вооруженных группировок, сообщает 26 сентября SANA.

По данным издания, из христианского квартала города поступает информация о пострадавших. Также сообщается, что в результате обстрела повреждены некоторые здания. Какая именно группировка открыла огонь по городу, не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела, которому боевики из зоны «Идлиб» подвергли окраины Алеппо, один ребенок погиб и еще восемь были ранены.

Напомним, незаконные вооруженные формирования, оттесненные в зону «Идлиб» из других районов Сирии, постоянно нарушают режим прекращения огня и игнорируют предложения встать на путь мирного урегулирования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алеппо один ребенок убит и еще восемь ранены обстрелом боевиков

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Война в Сирии
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