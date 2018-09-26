В Бахрейне осудили 169 человек за создание бахрейнского отделения Хезболлы

Манама, , 15:21 — REGNUM 25 сентября власти Королевства Бахрейн осудили 169 человек, которые предположительно участвовали в создании бахрейнского отделения Хезболлы, военизированной ливанской шиитской организации и политической партии, выступающей за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб квартирой в Дохе, в Королевстве не наблюдались вспышки протестов с 2011 года — начала Арабской весны, когда правящая династия суннитов ожесточенно подавила мирные протесты шиитов, составляющих большинство населения, с требованием установить конституционную монархию с избираемым премьер-министром.

Власти Бахрейна обвинили Иран и его союзников в дестабилизации обстановки в стране путем создания бахрейнского отделения Хезболлы.

Министр юстиции Бахрейна Ахмед аль-Хамади заявил, что 169 людей, 111 из которых уже находятся под стражей, осуждены за «создание террористической организации, подобной Хезболле, для сотрудничества с иранскими спецслужбами».