Главой шведского парламента может стать кандидат от буржуазной партии

Стокгольм, , 16:28 — REGNUM Андреас Норлен является кандидатом на пост главы парламента от Альянса, состоящего из Умеренной коалиционной партии и трёх других буржуазных объединений. По сообщению норвежского новостного издания «Nettavisen», в понедельник 24-го сентября Норлену удалось заполучить голоса как представителей Альянса, так и шведских демократов, которые в совокупности составляют абсолютное большинство.

Главу Риксдага (Riksdag — шведский парламент) называют шведским тальманом. В полномочия тальмана входит право предлагать кандидатуру на пост премьер-министра, при этом претендент получает поддержку от парламента, что и обуславливает важность текущих выборов на должность главы парламента. Важно также отметить, что на заседании в понедельник глава Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерсон заявил, что его единомышленники и он сам приложат все усилия, чтобы выборы премьер-министра Норвегии состоялись как можно скорее, так как с точки зрения партийных интересов, смена власти в стране крайне необходима.