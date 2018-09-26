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Главой шведского парламента может стать кандидат от буржуазной партии

Политика

По окончании первого после выборов заседания парламента Швеции стало очевидно, что представитель умеренной коалиционной партии имеет все шансы стать председателем парламента

Стокгольм, 26 сентября 2018, 16:28 — REGNUM  Андреас Норлен является кандидатом на пост главы парламента от Альянса, состоящего из Умеренной коалиционной партии и трёх других буржуазных объединений. По сообщению норвежского новостного издания «Nettavisen», в понедельник 24-го сентября Норлену удалось заполучить голоса как представителей Альянса, так и шведских демократов, которые в совокупности составляют абсолютное большинство.

Главу Риксдага (Riksdag — шведский парламент) называют шведским тальманом. В полномочия тальмана входит право предлагать кандидатуру на пост премьер-министра, при этом претендент получает поддержку от парламента, что и обуславливает важность текущих выборов на должность главы парламента. Важно также отметить, что на заседании в понедельник глава Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерсон заявил, что его единомышленники и он сам приложат все усилия, чтобы выборы премьер-министра Норвегии состоялись как можно скорее, так как с точки зрения партийных интересов, смена власти в стране крайне необходима.

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Зарубежная хроника
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