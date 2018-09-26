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Минсоцполитики Украины: решение о повышении цены на газ не принято

Политика

Правительство и МВФ еще ведут переговоры

Минсоцполитики Украины: решение о повышении цены на газ не принято
Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия
Газовая плита

Киев, 26 сентября 2018, 14:30 — REGNUM  Цена на газ для населения может не измениться, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает 26 сентября УНИАН.

По его словам, правительство Украины по-прежнему ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой цене на газ. Пока договоренность не достигнута, в связи с этим повышение цены может быть отложено. Тем не менее цена на газ будет рано или поздно повышена.

Напомним, ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что правительство Украины и МВФ уже договорилось о постепенном повышении цены на газ до апреля 2020 года.

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Украина и МВФ
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