Норвегия выделила ООН на защиту прав человека более 80 млн долларов

Осло, , 18:06 — REGNUM Норвегия вступила в четырехлетнее соглашение с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека. По сообщению норвежского новостного издания Nettavisen, представители министерства иностранных дел Норвегии комментируют данную государственную субсидию в более чем $80 000 000 как средства, направленные на поддержку защиты прав человека как в отдельных странах, так и на международном уровне.

Министр иностранных дел Норвегии Эриксен Сёряйде считает, что на сегодняшний день права человека ущемляются повсеместно. Управление верховного комиссара ООН по правам человека является ведущей международной силой по защите прав человека, а потому остро нуждается в межгосударственном финансировании. Вхождение Норвегии в соглашение с управлением даёт ООН определённые гарантии в работе этой организации.