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В афганской провинции Вардак освободили 8 солдат, попавших в плен

Политика

В ходе операции сил Афганистана в провинции Вардак было освобождено восемь солдат, находившихся в плену у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Кабул, 26 сентября 2018, 18:11 — REGNUM  24 сентября официальные представители 203-го корпуса афганской армии заявили, что силами безопасности и обороны страны была проведена операция в уезде Дай-Мирдад провинции Вардак (столица провинции — г. Майданшахр), в результате которой из организованной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тюрьмы было освобождено по меньшей мере восемь афганских солдат.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, в ходе операции сил Афганистана было уничтожено по меньшей мере 65 боевиков, еще 15 получили ранения.

Представители 203-го корпуса афганской армии также добавили, что силами безопасности и обороны было арестовано три боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали вышеупомянутою информацию.

Провинция Вардак относится к числу наиболее нестабильных регионов в центральной части Афганистана. В целом ряде уездов ведутся постоянные бои между правительственными силами и боевиками.

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Зарубежная хроника
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