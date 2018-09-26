В афганской провинции Вардак освободили 8 солдат, попавших в плен

Кабул, , 18:11 — REGNUM 24 сентября официальные представители 203-го корпуса афганской армии заявили, что силами безопасности и обороны страны была проведена операция в уезде Дай-Мирдад провинции Вардак (столица провинции — г. Майданшахр), в результате которой из организованной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тюрьмы было освобождено по меньшей мере восемь афганских солдат.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, в ходе операции сил Афганистана было уничтожено по меньшей мере 65 боевиков, еще 15 получили ранения.

Представители 203-го корпуса афганской армии также добавили, что силами безопасности и обороны было арестовано три боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали вышеупомянутою информацию.

Провинция Вардак относится к числу наиболее нестабильных регионов в центральной части Афганистана. В целом ряде уездов ведутся постоянные бои между правительственными силами и боевиками.