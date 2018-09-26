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Советник премьер-министра Японии по безопасности посетил Китай

Политика

Советник премьер-министра Японии по безопасности посетил КНР в преддверии встреч глав государств в конце октября в Пекине

Советник премьер-министра Японии по безопасности посетил Китай
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай

Токио, 26 сентября 2018, 20:43 — REGNUM  Советник премьер-министра Японии по безопасности Сётаро Ячи 25 сентября прибыл в Китай в преддверии встречи Синдзо Абэ и председателя КНР Си Цзиньпина в октябре. Это стало финальным этапом подготовки к встрече лидеров. Советник встретился с ответственным секретарем руководящей группы по иностранным делам при ЦК КПК (Центральный Комитет Коммунистической партии Китая) Ян Цзечи.

По информации японского новостного агентства NHK, Сётаро Ячи и Ян Цзечи затронули вопросы денуклеаризации Корейского полуострова на фоне недавнего саммита Республики Корея и КНДР, а также обсудили недавнюю встречу премьер-министра Японии Синдзо Абэ и председателя КНР Си Цзиньпина по полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Стороны также поздравили друг друга с 40-й годовщиной дипломатических отношений. «Токио и Пекин должны приложить максимум усилий для улучшения отношений», — заявил Ян Цзечи.

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Зарубежная хроника
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