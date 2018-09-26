СМИ: США выведут с Ближнего Востока четыре ракетных комплекса

Вашингтон, , 14:21 — REGNUM США выведут часть своих систем ПРО и ракетных комплексов с Ближнего Востока, сообщает со ссылкой на источники американское издание The Wall Street Journal.

По данным издания, Пентагон планирует вывести в октябре четыре комплекса Patriot из Иордании, Кувейта и Бахрейна. Это делается в рамках изменения стратегии поддержания многолетних конфликтов в регионе для решения проблемы напряженности в отношениях США с Китаем, Россией и Ираном.

Так, сообщается, что из Кувейта будут выведены две ракетные системы, еще по одной из Кувейта и Бахрейна.