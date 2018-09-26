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Израильские арабы проведут забастовку в день еврейского праздника

Политика

В день еврейского праздника Симхат Тора арабы Израиля устроят забастовку

Израильские арабы проведут забастовку в день еврейского праздника
Иерусалим

Иерусалим, 26 сентября 2018, 20:38 — REGNUM  1 октября израильские арабы устроят всеобщую забастовку. Так сообщает израильское информационное агентство Ynet с ссылкой на Высший наблюдательный совет израильских арабов.

Забастовка будет приурочена к годовщине событий 2000 года. В этот день 18 лет назад произошли массовые столкновения со службами безопасности Израиля, в ходе которых были убиты 13 арабов.

Сообщается, что в этот день на территории арабских поселений будут закрыты все образовательные учреждения, местные органы управления и торговые центры. Примечательно, что на 1 октября также выпадает еврейский праздник Симхат Тора, который будут праздновать по всему Израилю.

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Зарубежная хроника
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