Около 18 тыс. украинских граждан призовут до конца года в ряды ВСУ

Киев, , 14:17 — REGNUM Украинское правительство утвердило численность граждан страны, подлежащих осеннему призыву на военную службу. Об этом сообщает 26 сентября агентство «УНН».

По сведениям издания, на заседании правительства Украины было решено призвать на срочную военную службу в Вооружённые силы Украины (ВСУ) в период с октября по декабрь 2018 года 17 960 человек.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко внес изменения в указ об увольнении военнослужащих срочной службы в запас и проведении очередных воинских призывов. Согласно документу, срок осеннего призыва на Украине вырос с двух до трех месяцев.

Читайте также: Украинские военные снова пострадали от своего же миномета «Молот»

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в проекте бюджета Украины на 2019 год правительство страны заложило средства для повышения минимальных зарплат военным и силовикам на 30−40%.

Читайте также: Гройсман обещает поднять зарплаты военных и силовиков на 40% в 2019 году