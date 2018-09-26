Ситуация в Мьянме остается одной из основных тем на сессии ГА ООН

Нью-Йорк, США, , 15:25 — REGNUM Проблему населения рохинджа в Мьянме по-прежнему остается одной из тем, поднятых на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Antaranews.

«Ситуация в Мьянме будет по-прежнему обсуждаться в нескольких группах. Когда есть проблемы, связанные с Мьянмой, Индонезию всегда готова внести свой вклад», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Ранее 24 сентября Ретно Марсуди по приглашению министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта присоединилась к обсуждению ситуации в Мьянме. На встрече в целом все страны ожидали позитивных конкретных шагов, предпринятых Мьянмой.

Основная задача — создать благоприятную среду в отношениях между Мьянмой и Бангладеш, чтобы беженцы рохинджа, которые бежали в Бангладеш, могли вернуться в Мьянму.

В кулуарах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Ретно Марсуди также приняла участие в министерской встрече международной рабочей группы по Мьянме, инициированной Канадой.

При этом государственный советник Мьянмы Аунг Сан Су Чжи не приехала на сессию ООН в этом году.

Напомним, вице-президент Индонезии Юсуф Калла должен выступить перед членами Генеральной ассамблеи ООН в четверг, 27 сентября.

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