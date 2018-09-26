В Самарской области начались перестановки в аппарате правительства

Самара, , 14:14 — REGNUM В Самарской области 26 сентября проходит конкурс на должность министра сельского хозяйства и продовольствия. При этом 25 сентября губернатор предложил это место главе Кинельского района Николаю Абашеву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики региона.

Хотя официально Николай Абашев еще не объявлен новым министром, с поста главы муниципалитета он уже уволился: 26 сентября состоялся конкурс на замещение этой должности. По его итогам Кинельский район возглавил Сергей Колесник, ранее руководивший МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства Кинельского района». Кроме того, губернатор Дмитрий Азаров обозначил основные задачи перед будущим руководителем департамента: это поддержка и развитие сферы животноводства, укрепление перерабатывающей отрасли, решение проблем растениеводства, привлечение инвестиций.

Добавим, что на текущей неделе в правительстве Самарской области произошел ряд других изменений. Так, 25 сентября Дмитрий Азаров написал в своем «Твиттере» о сокращении числа вице-губернаторов с шести до четырех, зам. предов правительства — с десяти до четырех.

Кроме того, 24 сентября был уволен с должности непопулярный министр ЖКХ и энергетики Сергей Крайнев (исполнять его обязанности будет Сергей Ульянкин). Департамент туризма присоединили к министерству культуры, департамент по делам молодежи — к министерству образования и науки. Управление по контролю в сфере закупок переименовали в государственную инспекцию финансового контроля. Вместо двух министерств: экономического развития, инвестиций и торговли, а также энергетики и ЖКХ в сфере государственного регулирования цен (тарифов) — появился департамент ценового и тарифного регулирования.