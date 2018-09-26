В Крыму секретариату ООН рекомендовали перечитать права человека

Москва, , 14:12 — REGNUM Попытка запретить слово «Крым» в докладах российских правозащитников в ООН продолжает дискриминационную политику международных организаций в отношении России и российского Крыма. Об этом заявил зампредседателя комитета Госсовета Крыма по вопросам госстроительства и местного самоуправления Сергей Шувайников.

Речь идет об очередном проявлении на Западе антироссийской истерии. Таким образом, поведение западных правозащитных организаций противоречит международным документам, отметил он.

«Хотелось бы, чтобы в Совете по правам человека ООН перечитали декларацию и хартию о правах человека», — сказал Шувайников «Российской газете» и добавил, что, в отличие от Запада, права граждан в России соблюдаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские правозащитники столкнулись с попыткой запретить именовать полуостров «Крымом» в своих докладах со стороны секретариата 39-й сессии Совета по правам человека ООН. Регион полагалось именовать «Автономной республикой Крым» и оговаривать принадлежность его Украине. Ситуация всё же была разрешена в пользу российской стороны.

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