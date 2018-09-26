Среда, 26 Сентября 2018 года
15:45:09 МСК

Организатор «Евровидения» призвал возобновить работу украинского телеканала

Политика

«Европейский вещательный союз» является организатором «Евровидения»

Киев, 26 сентября 2018, 14:07 — REGNUM  «Европейский вещательный союз» (EBU) призвал правительство Украины возобновить трансляцию телеканала «UA: Первый», сообщает 26 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, в EBU отметили, что у канала и так наименьший бюджет среди европейских стран, при этом правительство Украины выделило каналу в два раза меньше положенных средств. Закрытие канала на этом фоне союз считает лишением украинского народа доступа к «независимым, плюралистическим новостям и информации». EBU подчеркнул, что работа канала особенно важна в преддверии президентских и парламентских выборов.

Напомним, ранее телеканал «UA: Первый» был отключен за неуплату долгов перед государством. Дело в том, что с апреля 2018 года из бюджета страны на поддержку канала не было выделено ни гривны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить