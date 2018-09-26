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В Уганде пытаются предотвратить дальнейшее распространение вируса эболы

Политика

Власти Уганды сообщают, что болезнь эбола, которая поразила район Бени в Демократической Республике Конго (ДРК), не распространится дальше по стране

В Уганде пытаются предотвратить дальнейшее распространение вируса эболы
Инфекция

Кампала, 26 сентября 2018, 17:58 — REGNUM  Власти Уганды пытаются предпринять меры по недопущению дальнейшего заражения в стране, вследствие недавнего случая, в котором в угандийскую больницу поступил человек, зараженный эболой. Ему была оказана медицинская помощь, однако вскоре он скончался. Министерство здравоохранения Уганды заверяет, что властями была разработана стратегия по предотвращению распространения болезни на другие территории. По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в Демократической Республике Конго в районе Бени, который имеет общие границы с Угандой, произошла вспышка этой опасной болезни, и местные жители обоих государств продолжали ездить друг к другу, не подозревая о наличии заболевания. Угандийское население, живущее рядом с районом Бени, боится заразиться вирусом эболы, так как переносчики болезни находятся очень близко от них.

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Зарубежная хроника
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