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Анкара: РПК зарабатывает на продаже наркотиков $1 млрд 500 млн

Политика

Наркоторговля основной источник доходов для курдских повстанцев

Анкара, 26 сентября 2018, 14:06 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции опубликовали доклад, в соответствии с которым основным источником финансирования Рабочей партии Курдистана является торговля наркотиками, сообщает 26 сентября Anadolu.

По данным отчета, курды активно участвуют в производстве, доставке, распределении, а также продаже незаконных наркотических веществ. В результате ежегодный доход от продажи наркотиков составляет порядка $ 1 млрд 500 млн.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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