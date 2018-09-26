Анкара: РПК зарабатывает на продаже наркотиков $1 млрд 500 млн

Анкара, , 14:06 — REGNUM Правоохранительные органы Турции опубликовали доклад, в соответствии с которым основным источником финансирования Рабочей партии Курдистана является торговля наркотиками, сообщает 26 сентября Anadolu.

По данным отчета, курды активно участвуют в производстве, доставке, распределении, а также продаже незаконных наркотических веществ. В результате ежегодный доход от продажи наркотиков составляет порядка $ 1 млрд 500 млн.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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