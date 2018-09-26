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В Камеруне официально началась предвыборная президентская кампания

Политика

Выборы президента состоятся 7 октября текущего года

В Камеруне официально началась предвыборная президентская кампания
На старте

Яунде, 26 сентября 2018, 15:58 — REGNUM  Предвыборная президентская кампания официально стартовала в Камеруне. Впервые практически все участники предстоящих выборов подали заявку через интернет. Выборы президента состоятся 7 октября 2018 года. Недавно президент Камеруна Поль Бийя, которому уже 85 лет, также сообщил о своем участии в выборах.

Президент объявил об этом на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

Всего заявку подало девять кандидатов, из них четверо получат возможность участвовать в выборах. Одним из них является нынешний президент Поль Бийя, уже открывший избирательную кампанию в городе Яунда.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в случае победы это будет уже седьмой по счету президентский срок Поля Бийя.

Правительство Камеруна уже пообещало о том, что предпримет все возможные меры для того, чтобы всеобщие выборы в стране прошли в мирных, благоприятных условиях. Об этом сообщил Поль Атанга Нджи, министр внутренних дел Камеруна. По словам представителей правительства, в выборах смогут принять участие жители всех регионов Камеруна, несмотря на беспорядки на западе страны, где местное население хочет отделиться от страны и сделать английский официальным языком.

Организация по защите прав человека потребовала, чтобы местные силы безопасности не принимали жестоких мер в отношении жителей области страны, желающей отделиться от Камеруна.

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Зарубежная хроника
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