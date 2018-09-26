В Танзании создан комитет по расследованию крушения парома «Ньерере»

Додома, , 16:36 — REGNUM Заявление о смещении с должности председателя комитета Управления по регулированию наземного и морского транспорта Танзании (SUMATRA), инженера Джона Ндунгуру было подписано 24 сентября президентом Танзании Джоном Магуфули. Также был уволен и Герсон Мсигва, директор средств связи при президенте. Президент Магуфули предпринял подобные меры после крушения парома Nyerere и последствий этой катастрофы. Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива объявил о создании комиссии из семи человек по началу расследования причин крушения судна «Ньерере», в ходе которого погибло, по последним подсчетам, 227 пассажиров. Комиссию будет возглавлять Джозеф Лукунди, военный в отставке, парламентарий, представитель оппозиционной партии. Комиссии был дан один месяц на то, чтобы собрать все отчеты по трагедии и отправить их президенту. Премьер-министр, помимо этого, сообщил, что правительство начало разработку плана по строительству нового парома грузоподъемностью 50 тонн, который сможет перевозить около 200 людей на своем борту. Также правительством были задержаны несколько чиновников, работавших на пароме «Ньерере». Кроме того, по информации танзанийского новостного агентства Habari Leo, паром «Ньерере» уже был вытащен грузовым кораблем на территорию района Бвисья на острове Укара. Операция была проведена группой морской спасательной службы Танзании. Президент Магуфули выступил по телевидению с речью, в которой сообщил, что капитан парома «Ньерере» был арестован полицией. Президент настаивает на том, чтобы все люди, причастные к крушению судна, были задержаны для проведения допросов. По словам президента, есть информация о том, что капитан корабля решил оставить пост и передать управление человеку, не имеющему права управления паромом и не проходившему какого-либо специального обучения. Президент Танзании отметил, что созданный комитет поможет выяснить детали дела. Также Магуфули добавил, что, согласно данным отчетов, судно было перегружено. На борт было загружено более 25 тонн различного рода груза, что является превышением грузоподъемности судна.