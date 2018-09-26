Госдеп США собирается устроить потрясения Грузии по линии церкви

Москва, , 13:59 — REGNUM Заявление пресс-секретаря Госдепа США Хизер Науэрт являет собой один из примеров информационного сообщения, которое сегодня мы называем сообщением в духе «постправды». Потому что в данном случае оно связывает несовместимое, считает шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Ранее Науэрт заявила, что США поддерживают предоставление автокефалии неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. По ее словам, США уважают возможность православных религиозных лидеров и верующих на Украине следовать путём автокефалии в соответствии со своими убеждениями.

Если мы посмотрим на краткое коммюнике, то оно состоит из двух абзацев. Первый касается религиозных вопросов, а второй — территориальной целостности Украины. И не вполне понятно, какое отношение сугубо церковные дела о врачевании раскола на Украине имеют к территориальной целостности страны.

Второе: можно понять американцев, которые говорят о своей поддержке тех украинских церковных деятелей, которые стремятся к автокефалии. В конце концов, США сегодня — это страна, которая остается на Западе очень религиозной. Если сравнивать с Европой, то тут уж точно можно сказать, что американцы — это более религиозные люди.

При этом США конкурентная страна с религиозной точки зрения, там нет какой-либо одной доминирующей церкви. Но, с другой стороны, хотелось бы уважаемым сотрудникам американского дипломатического ведомства напомнить русскую пословицу — в чужой монастырь со своим уставом не лезут.

И если мы говорим об Украине, то в данном случае здесь просматривается церковно-политический взгляд Госдепа, при этом политика, к сожалению, преобладает и значительно довлеет над собственно церковной частью. Потому что внезапный интерес американцев к церковным делам на Украине — а он именно внезапный, ведь трудно припомнить, чтобы ранее Госдеп делал заявления по этому поводу — связан, как я понимаю, с новой концепцией, которую сейчас можно ассоциировать с заступившим в октябре 2017 года на пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.

Далее после этого мы видим, как в июне 2018 года заметно активизировалось посольство США в Ватикане, как госпожа посол США при Святом престоле Каллиста Гингрич озвучивала идею церковной дуги по линии Украина-Грузия. Мы помним, как после этого Митчелл приезжал в Тбилиси и выступал с лекцией, в ходе которой давал негативные оценки как русской православной церкви, так и грузинской православной церкви.

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Все это в совокупности позволяет говорить о том, что определенные лица в Госдепе США собираются устроить серьезные потрясения в Черноморском бассейне по линии церкви. В первую очередь это, конечно, касается Украины — то, что мы сейчас видим.

И, боюсь, что в перспективе это может ожидать и Грузию. Все же патриарх Илия человек уже далеко не молодой. Рано или поздно он отойдет к господу и что тогда будет с грузинской церковью? Есть такая информация, что часть грузинского епископата — часть епископов грузинской патриархии — ездит на смотрины в США.

Боюсь, что такой раскол, как на Украине, при выборе нового патриарха может ждать и Грузию. Все это печально и прискорбно, но, что поделаешь — вот такая ситуация. Сейчас так ведут себя в Госдепартаменте США. Надеюсь, что господь все управит в лучшую сторону.

В заявлении Науэрт, опубликованном на официальном сайте Госдепа США, говорится о том, что США «неизменно поддерживают Украину и ее территориальную целостность перед лицом российской агрессии на востоке Украины и российской оккупации Крыма».

«Мы также поддерживаем Украину, которая прокладывает свой собственный путь и принимает свои собственные решения, свободные от внешнего вмешательства», — заявила Науэрт.

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