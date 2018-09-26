СвДП призывает провести в бундестаге голосование о доверии правительству

Берлин, , 13:56 — REGNUM Свободная демократическая партия Германии (СвДП) требует от канцлера Ангелы Меркель назначения голосования по вопросу доверия правительству, передает телеканал N-TV 26 сентября.

Руководитель фракции СвДП в бундестаге Марко Бушман заявил, что Меркель больше не может отстаивать свои претензии на лидерство во фракции ХДС/ХСС («Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз»), она отдаляется от партии. Но страна имеет право на эффективное правительство.

«Поэтому было бы разумно, если бы Ангела Меркель объявила о вотуме доверия в парламенте», — сказал он.

Чуть ранее с аналогичным требованием выступил лидер СвДП Кристиан Линднер. Ведущие политики ХДС отвергли это предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября на выборах лидера фракции ХДС/ХСС в парламенте неожиданно потерпел поражение протеже Меркель Фолькер Клаудер. Его место займет Ральф Бринкхаус.

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