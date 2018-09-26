В Заксобрании Петербурга сочувствуют экс-депутату, осужденной за взятки

Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга сочувствуют своей бывшей коллеге, депутату предыдущего созыва Светлане Нестеровой, осужденной 25 сентября на пять лет лишения свободы за взяточничество. Эта история стала уроком для городского парламента, заявил сегодня, 26 сентября, его председатель Вячеслав Макаров («Единая Россия»).

«Это страшная личная трагедия для Светланы Нестеровой. Мы испытываем только сочувствие, больше ничего не скажу по этому поводу», — цитирует слова спикера «Петербургский дневник». Он также добавил, что в Заксобрании обеспокоены здоровьем Нестеровой.

Напомним, преступление было совершено депутатом и ее помощниками при распределении 25 млн рублей бюджетных средств из состава так называемой депутатской поправки к закону о бюджете. Эти деньги должны были получить организации по защите прав малоимущих. Как установлено следствием и судом, Нестерова получила взятку почти в 5 млн рублей.

Вячеслав Макаров отметил, что случившееся с Нестеровой — это «тяжелый, но необходимый урок для всех участников бюджетного процесса».

Суд признал Нестерову виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере» ‑ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом 6,1 млн рублей.

Наказание ниже низшего предела, предусмотренного УК, было назначено с учетом отсутствия судимостей, пенсионного возраста, состояния здоровья и имеющихся наград Нестеровой.

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