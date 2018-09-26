В иракской Басре неизвестные расстреляли правозащитника

Басра, Ирак, , 13:39 — REGNUM В Ираке неизвестные преступники убили защитника прав человека, сообщает 26 сентября Anadolu.

«Неизвестные боевики находясь в автомобиле открыли огонь по правозащитнику, который находился также в транспортном средстве в центре города Басра», — говорится в заявлении полиции.

Активист был убит на месте, водитель транспортного средства, в котором находился борец за права людей, получил ранения.

Напомним, последние два месяца в иракском городе Басра продолжаются акции протеста. Причиной недовольства послужила испорченная вода, которой отравились по меньшей мере 80 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В иракской Басре возобновились акции протеста