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В иракской Басре неизвестные расстреляли правозащитника

Политика

Преступление произошло на фоне массовых акций протеста

Басра, Ирак, 26 сентября 2018, 13:39 — REGNUM  В Ираке неизвестные преступники убили защитника прав человека, сообщает 26 сентября Anadolu.

«Неизвестные боевики находясь в автомобиле открыли огонь по правозащитнику, который находился также в транспортном средстве в центре города Басра», — говорится в заявлении полиции.

Активист был убит на месте, водитель транспортного средства, в котором находился борец за права людей, получил ранения.

Напомним, последние два месяца в иракском городе Басра продолжаются акции протеста. Причиной недовольства послужила испорченная вода, которой отравились по меньшей мере 80 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В иракской Басре возобновились акции протеста

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Внутренняя политика Ирака
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