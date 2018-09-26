Эммануэль Макрон получил от ООН титул «Чемпион Земли»

Нью-Йорк, США, , 13:36 — REGNUM После речи на саммите ООН главу Франции Эммануэля Макрона наградили титулом «Чемпион Земли». Станет ли французский президент защитником окружающей среды в глазах всего мира, задается вопросом Europe1.

Титул Эммануэля Макрона ровно противоположен реальным цифрам: высокий уровень выбросов парниковых газов во Франции, судебное преследование Европейского суда за несоблюдение стандартов или недавняя отставка министра экологии Николя Юло, который признался, что глава Франции не дал ему средств для действий, особенно по ядерной проблеме.

Гринпис Франции решил, что это шутка. «Мы думали, что это скорее шутка, чем серьезная награда, так как мы знаем, насколько далеки обещания президента от реальных действий», — заявили в организации Гринпис Франции.

«Мы хотели бы, чтобы эта награда стала возможностью для ООН заявить: Теперь, когда вы (Эммануэль Макрон — прим. ИА REGNUM ) получили этот приз, вы находитесь под надзором международного сообщества, и мы более подробно рассмотрим, что вы на самом деле делаете в своей стране», — добавил Жан-Франсуа Джульярд из организации Гринпис Франции.

Елисейский дворец объяснил, что таким призом в основном награждают позицию президента, который взял на себя руководство в области климата на международных переговорах.

Напомним, Эммануэль Макрон примет участие во втором саммите «Одна планета» 26 сентября, в Нью-Йорке. Первый саммит прошел в декабре 2017 года в Париже.

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