ВС РФ к концу 2018 года получат атомную субмарину спецназначения

Москва, , 13:22 — REGNUM По информации из российского военно-промышленного комплекса, Вооруженные силы РФ к концу этого года получат атомную субмарину специального назначения. Использовать ее будет Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ, по заказу этого управления она и разрабатывалась. Основой для АПЛ спецназначения служит проект 949А. Данный проект — это атомная подводная лодка, вооруженная крылатыми ракетами. Новый проект носит обозначение 09852. Лодка носит название «Белгород». АПЛ спецназначения представляет собой атомный подводный крейсер, который будет проводить различные научные исследования в удаленных районах мирового океана, инспектировать подводное оборудование, участвовать в поисково-спасательных мероприятиях. На борту подводного крейсера есть спасательные глубоководные аппараты — как обитаемые, так и автономные (необитаемые). Кроме этого, на АПЛ можно установить подводное оборудование различного типа. Разработчиком этой уникальной субмарины является конструкторское бюро «Малахит». О Главном управлении глубоководных исследований Минобороны РФ очень мало информации в открытых источниках. Известно, что оно было создано еще в СССР, более пятидесяти лет назад. ГУГИ, в том числе, решает достаточно большое количество задач в интересах российской военной разведки.