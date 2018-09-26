Эксперт: смех во время выступления Трампа – реакция мира на попытку диктата

Вашингтон, , 13:18 — REGNUM Смех в зале заседаний ООН — это реакция на попытку администрации США разговаривать с миром исключительно с позиции силы, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 26 сентября, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя реакцию представителей стран-членов ООН на выступление Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, начало выступления Трампа на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было встречено смехом зала. Президент США сначала опоздал на свое выступление, а потом посвятил его рассказу о собственных успехах.

Такая реакция на выступление Трампа была вызвана целым рядом факторов. С одной стороны, США при нынешней администрации не учитывают интересы других стран. Трамп пытается говорить с позиции единоличного лидера однополярного мира. Это никому не нравится.

Для целого ряда развивающихся стран действия США, которые приводят к разрушению всей конструкции экономических отношений, включая и принципы ВТО, попытки в одностороннем порядке диктовать условия, неприемлемы.

Одновременно с этим можно вспомнить и о некоторых либерально настроенных лидерах, которые с самого начала симпатизировали не Трампу, а его сопернице Хиллари Клинтон. Это тоже находит свое отражение.

Американская администрация пытается диктовать всем свои условия с позиции силы. А мир тем временем повзрослел, реальность изменилась. Насколько администрация Трампа соответствует этой новой реальности — вопрос.