Среда, 26 Сентября 2018 года
14:16:11 МСК

Эксперт: смех во время выступления Трампа – реакция мира на попытку диктата

Политика

США при нынешней администрации не учитывают интересы других стран, и это никого не устраивает

Вашингтон, 26 сентября 2018, 13:18 — REGNUM  Смех в зале заседаний ООН — это реакция на попытку администрации США разговаривать с миром исключительно с позиции силы, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 26 сентября, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя реакцию представителей стран-членов ООН на выступление Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, начало выступления Трампа на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было встречено смехом зала. Президент США сначала опоздал на свое выступление, а потом посвятил его рассказу о собственных успехах.

Такая реакция на выступление Трампа была вызвана целым рядом факторов. С одной стороны, США при нынешней администрации не учитывают интересы других стран. Трамп пытается говорить с позиции единоличного лидера однополярного мира. Это никому не нравится.

Для целого ряда развивающихся стран действия США, которые приводят к разрушению всей конструкции экономических отношений, включая и принципы ВТО, попытки в одностороннем порядке диктовать условия, неприемлемы.

Одновременно с этим можно вспомнить и о некоторых либерально настроенных лидерах, которые с самого начала симпатизировали не Трампу, а его сопернице Хиллари Клинтон. Это тоже находит свое отражение.

Американская администрация пытается диктовать всем свои условия с позиции силы. А мир тем временем повзрослел, реальность изменилась. Насколько администрация Трампа соответствует этой новой реальности — вопрос.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация Объединённых Наций
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить