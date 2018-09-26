МИД Киргизии грозит СМИ судом за недостоверную информацию о посольствах

Бишкек, , 13:15 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии озаботилось появлением в прессе критических публикаций о деятельности внешнеполитического ведомства и сотрудников дипломатической службы. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба МИД республики.

В ведомстве отмечают, что министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев уже обратился в компетентные органы для проведения проверки всех изложенных в публикациях вопросов.

«В случае, если содержание данных публикаций подтвердится, то в рамках национального законодательства Киргизии будут приняты соответствующие меры. Вместе с тем, если информация окажется недостоверной, то МИД или сотрудники его центрального аппарата и загранучреждений имеют законное право обратиться в судебные органы в целях обеспечения защиты чести, достоинства и деловой репутации», — подчеркивают в министерстве.

Напомним, ранее посол Киргизии в Южной Корее Кылычбек Султан заявил на пресс-конференции о многочисленных нарушениях со стороны работников киргизского посольства в Малайзии, выявленных им в период, когда он возглавлял эту дипмиссию.

Впоследствии министерство иностранных дел Киргизии озвучило мнение, что дипломат проигнорировал правила профессиональной этики и сам может быть замешан в указанных им нарушениях. В этой связи МИД намерен направить на рассмотрение руководства страны предложение об увольнении Кылычбека Султана.

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