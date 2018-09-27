Почему Россия и Китай находятся в одной геополитической лодке

Владивосток, , 05:05 — REGNUM Визит председателя госсовета КНР Си Цзиньпина в Россию на ВЭФ-2018, заслуживает самой высокой оценке в качестве исторического шага в развитии российско-китайских отношений. О том, почему шаги Китая навстречу России обладают в современном мире столь большим весом, пишет автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

До сих пор, несмотря на нежелание осуждать действия России и на рост товарооборота между двумя странами, отношение Пекина к Москве скорее походило на «дружелюбный нейтралитет». Реальность российско-китайских отношений упиралась в крайнюю неспешность пекинских партнеров в осуществлении стратегического сотрудничества. Теперь же участие Си Цзиньпина в ВЭФ должно подтолкнуть Китай к расширению сотрудничества.

Причины такого шага китайского руководителя вполне понятны, ведь за прошедший год многие события показали, что Китай и Россия находятся «в одной лодке», так распорядилась геополитическая ситуация. Новая стратегия нацбезопасности США указывает на Москву и Пекин как «основную угрозу» для США. Развитие проекта Шелкового пути немыслимо без России так же, как и китайская программа увеличения газовой составляющей в национальной энергетике. Кроме того, к сотрудничеству с Россией Китай подталкивают и угрозы, которые создают США на основных на сегодняшний день путях морской торговли КНР.

Каковы новые возможности для России, открываемые расширением сотрудничества с Китаем, читайте в статье: Исторический визит Си Цзиньпина во Владивосток

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