Project Syndicate: в жизни Трампа настали самые мрачные дни

Вашингтон, , 13:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп переживает не самые лучшие дни своей жизни. Безусловно, в последнее время бывшему телеведущему приходилось несладко, но такого ожесточенного периода еще не было, пишет Элизабет Дрю в статье для Project Syndicate.

Так, помощникам Трампа едва удается «заткнуть ему рот», нефизическими, конечно, методами. Сам же Трамп, по данным ответственных представителей американских СМИ, чувствует себя одиноко и неуютно. Не стоит удивляться тому, что Трамп одинок, поскольку он не сторонник дружеских отношений, неоднократно доказывая, что для него верность — это одностороннее требование. В связи с этим почти никто, кто для него работает, не может чувствовать себя в безопасности.

Свойственная Трампу жалость к себе в последнее время значительно обострилась. Так, он недоволен не только самоотводом генерального прокурора США Джеффри Сешнса от расследования предлагаемого вмешательства Москвы в выборы 2016 года, но и бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт, осужденный по восьми пунктам обвинения, заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Пошел на сделку со следствием и прослуживший долгое время у Трампа его адвокат Майкл Коэн, который знает многое о прошлой деятельности Трамп. Он уже сообщил, что Трамп давал деньги женщинам, с которыми он имел интимные отношения, чтобы они молчали. Более того, на тонком волоске висит назначение обвиненного в развратных действиях Бретта Кавано на пост верховного судьи на замену уходящему в отставку Энтони Кеннеди.

Наконец, не упрощают жизни Трампу и публикации отрывков из книги Роберта Вудорда «Страх. Трамп в Белом доме», а также статьи анонимного члена администрации в The New York Times, в которой утверждается, что помощники главы Белого дома сознательно саботируют его решения.

Таким образом, заключает автор, стоит Демократической партии США взять хотя бы большинство в палате представителей, жизнь Трампа станет еще сложнее, поскольку демократы начнут целую серию расследований в отношении главы государства с возможностью импичмента. Если же демократам достанется Сенат, конец Трампа может оказаться неизбежным.

Напомним, ранее, выступая на Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Трамп заявил, что его администрация добилась большего успеха, чем большинство прежних администраций, чем вызвал смех у собравшихся.