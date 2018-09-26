В ВСУ опровергли данные о паролях типа «123456» на серверах военной связи

Киев, , 13:12 — REGNUM Ранее появившиеся сведения о том, что доступ на серверы украинской автоматизированной системы управления войсками «Днепр» имели примитивные пароли не соответствуют действительности. Об этом заявили в Главном управление связи и информационных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ведомстве отметили, что информация журналиста Александра Дубинского о примитивных паролях «является субъективным мнением и содержит признаки оценочного суждения». Также отмечается, что на Украине для управления войсками «используются другие, специальные, сети связи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее УНИАН опубликовало материал журналиста Александра Дубинского, согласно утверждениям которого командование ВСУ использовало для доступа к серверам автоматизированной системы управления войсками «Днипро» примитивные пароли — «123 456» и admin.

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