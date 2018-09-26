Глава Сунженского района Ингушетии подал прошение об отставке

Магас, , 13:07 — REGNUM В Ингушетии решил добровольно уйти в отставку глава Сунженского района Исса Хашагульгов. Заявление об этом он подал 25 сентября, о чем самолично написал на своей странице в Facebook.

«Уважаемые жители Сунженского муниципального района! Ставлю вас в известность, что мною принято решение о добровольной отставке с поста главы Сунженского муниципального района Республики Ингушетия. Во избежание необоснованных доводов о причинах моего ухода сообщаю, что данное решение принято мною в окончательной форме и обсуждению не подлежит!» — написал Хашагульгов.

При этом он отрицает, что к уходу с поста руководителя района его подвигли события, связанные с вопросом о переделе границы между Чечней и Ингушетией. По словам Хашагульгова, он планировал уйти в отставку еще 2 августа, а начало строительных работ в Сунженском районе близ границы с Чечней произошло позже почти на две недели, пишет «Кавказский узел».

Стоит отметить, что официальных сообщений об отставке главы Сунженского района Иссы Хашагульгова пока не поступало.

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Как сообщало ИА REGNUM, в городе Сунжа 25 сентября произошла несанкционированная акция, организаторы которой подняли вопрос о пересмотре границы Чечни с Ингушетией.

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