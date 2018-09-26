Полиция Каталонии демонтирует палаточный лагерь сепаратистов в Барселоне

Барселона, Испания, , 13:15 — REGNUM Утром 26 сентября полиция Каталонии приступила к демонтажу палаток протестующих сепаратистов на площади Святого Иакова в Барселоне, пишет газета El País.

Полиция объявила, что не намерена разгонять протестующих, но «должна удалить объекты, которые не должны находиться в этом месте». Среди этих объектов — палатки, бутановые баллоны и опасные материалы.

Палаточный лагерь был разбит в Барселоне 11 сентября. Его участники заявили, что намерены стоять здесь, пока не будет провозглашена Каталонская Республика. Глава женералитета Каталонии Ким Торра поддержал акцию.

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