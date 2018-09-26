МИД КНР отреагировал на призыв Трампа дать отпор «социализму»

Пекин, , 12:59 — REGNUM Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН о том, что все страны мира должны дать отпор «социализму и нищете».

По словам дипломата, выбирать свой путь развития и общественно-социальную систему имеет право каждая страна.

Представитель внешнеполитического ведомства Китая добавил, что времена «холодной войны» прошли, когда подобные заявления считались нормой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября президент США Дональд Трамп во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал все страны мира дать отпор «социализму и нищете, которую он с собой несет».

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