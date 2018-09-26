На выборах губернатора Владимирской области пытались применить админресурс

Владимир, , 12:55 — REGNUM Во втором туре губернаторских выборах во Владимирской области пытались применить административный ресурс. Об этом 26 сентября на заседании Центральной избирательной комиссии сообщила её глава Элла Памфилова. По ее словам, не допустить применения нечестных технологий удалось благодаря тотальному контролю со стороны членов ЦИК, журналистов и наблюдателей.

По словам главы ЦИК, в целом день голосования прошел спокойно и тихо.

«За этой тишиной были попытки недобросовестного применения административного ресурса», — отметила Элла Памфилова.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур губернаторских выборов прошел 23 сентября. Победителем оказался кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, который получил 57% голосов. Действующий глава области Светлана Орлова, которая баллотировалась от партии «Единая Россия», смогла набрать только 37,46% голосов.