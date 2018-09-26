Глава УПЦ Московского патриархата внесен в базу данных «Миротворца»

Киев, , 12:54 — REGNUM В базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесен глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий. Об этом свидетельствуют соответствующие записи на указанном сайте.

Следует отметить, что митрополит Онуфрий значится на «Миротворце» в качестве «агента влияния Русской православной церкви на Украине». Кроме того, администраторы ресурса сообщили, что религиозный деятель является «противником создания на Украине независимой поместной церкви».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Константинопольский патриархат направил православным церквям сообщение о том, что Украина получит автокефалию, после чего синод Русской православной церкви прекратил поминать Константинопольского патриарха Варфоломея во время богослужений, и вышел из всех структур, где председательствует Константинопольский патриархат.

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