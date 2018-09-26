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Израильские военные арестовали 15 палестинцев

Политика

Мирные жители были окружены в своем доме, а потом задержены

Иерусалим, 26 сентября 2018, 12:52 — REGNUM  Правоохранительные органы Израиля арестовали 15 палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 26 сентября Anadolu.

Арестованные подозреваются в причастности к террористической деятельности, направленной против еврейского государства. В их отношении проводятся необходимые проверки.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило в ночное время суток.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

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