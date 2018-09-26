В Иране ответили на обвинения Израиля в причастности к гибели Ил-20

Тегеран, , 12:48 — REGNUM Заявления Израиля о причастности Ирана к крушению российского самолета Ил-20 вблизи побережья Сирии не заслуживают ответа или дискуссии со стороны Тегерана. Об этом заявил представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави, передает 26 сентября RT.

Иранские власти не придают словам израильской стороны серьезного значения. Именно Россия предоставила подробные сведения об инциденте над Средиземным морем и четко указала на тех, кто ответственен за трагедию.

«Я полагаю, что лучший комментарий по этому вопросу был предоставлен правительством России», — подчеркнул Хосрави.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 18 сентября российский Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит над акваторией Средиземного моря сирийской ракетой. Это произошло по вине израильских ВВС, подставивших крупный самолет под удар системы ПВО.

В минобороны Израиля заявили, что виновны за гибель самолета власти Сирии и Ирана, а также ливанское движение «Хезболла».

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