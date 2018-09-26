Наследный принц Саудовской Аравии посетит Бали в начале ноября

Джакарта, , 12:47 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман Аль Сауд посетит Бали, Индонезия, в начале ноября, сообщает Sindonews.

Ожидается, что принц прибудет на Бали для участия во Всемирной конференции по креативной экономике.

Креативная экономика или экономика знаний — особый сектор экономики, где приоритет отдается высокой роли новых технологий и открытий

Наследный принц Саудовской Аравии вместе с министром финансов Индонезии Сри Мульяни и рядом других официальных фигур выступят на этой конференции, которая начнется 6 ноября 2018 года.

Конференция, организованная индонезийским агентством по креативной экономике в сотрудничестве с министерством иностранных дел Индонезии, станет первым международным мероприятием в области креативной экономике в мире.

«Выступающие из разных уголков мира представят свои взгляды на нынешние экономические условия и свое видение будущего. Таким образом, министры обсудят политику в каждой стране и модели международного сотрудничества, которые могут быть применены для продвижения креативной экономики», — заявил глава индонезийского агентства по креативной экономике.

Предполагается, что в конференции примут участие более 1000 человек как из самой Индонезии, так и из-за рубежа.

Напомним, Всемирная конференция по креативной экономике (The World Conference on Creative Economy) пройдет на Бали, Индонезия, 6−8 ноября 2018 года.

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