США говорят о «ядерной угрозе» РФ из-за самостоятельной политики Москвы

Москва, , 12:42 — REGNUM Заявления шефа Пентагона о «ядерной угрозе со стороны России» и опасениях Китая и КНДР свидетельствуют не о перспективах ядерной войны, а об особенностях внешней политики США, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис выступая 26 сентября в Военном институте штата Вирджиния заявил, что сильнее всего безопасности Соединенных Штатов угрожает ядерное оружие, имеющееся в распоряжении России. В меньшей степени безопасности США угрожают ядерные арсеналы таких держав, как Китай и Северная Корея.

Вашингтон беспокоят ядерные вооружения только тех стран, которые проводят самостоятельную внешнюю политику и могут ответить на силовой шантаж со стороны американцев.

Напомню, что в 90-х годах ядерная триада России никого в США не нервировала, так как не являлась опорой хоть какого-то сопротивления давлению Вашингтона.

А расстановка приоритетов, где Россия — главная угроза, КНДР — актуальная проблема, а Китай — долгосрочная, показывает соотношение технических возможностей упомянутых стран, которые не изъявляют желания плясать под американскую дудочку.

Понятно, что Пентагон беспокоится из-за нынешнего перевооружения России, аннулирующего попытку США нейтрализовать российский ядерный щит. На данный момент ответный удар РФ способен полностью уничтожить США, Китай может нанести сильный ущерб, а КНДР — испепелить несколько американских городов.

Особенность американской силовой политики заключается в том, что США «наезжают» в военной сфере только на тех, кто не способен на ответные силовые действия. Такая неспособность может иметь разные причины — как технические, так и внутриполитические. Россия, Китай и КНДР такой неспособности не показывают, поэтому глава Пентагона обсуждает именно их.

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