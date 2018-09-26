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В ДНР отреагировали на уход с поста замглавы миссии ОБСЕ Хуга

Политика

26 сентября заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что он в конце октября покинет Украину

Донецк, 26 сентября 2018, 12:34 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике (ДНР) надеются, что уход Александра Хуга с должности заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине не скажется на сотрудничестве республики с миссией. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Хотелось бы поблагодарить А. Хуга за содействие в вопросе нормализации ситуации на линии соприкосновения (в Донбассе)», — отметили в СЦКК.

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что он в конце октября покинет Украину.

По его словам, работать в ОБСЕ дозволяется только 10 лет, поэтому 31 октября он покинет свой пост.

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Деятельность миссии ОБСЕ в Донбассе
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