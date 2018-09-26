Футболки против пиджаков: В зале заседаний Госдумы проходит акция

Москва, , 12:28 — REGNUM При обсуждении законопроекта о пенсионной системе некоторые депутаты от КПРФ решили провести акцию и наглядно продемонстрировать свою позицию, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

На футболках, которые назвали «стоп пенсионная реформа», изображен перечеркнутый круг с годами выхода на пенсию 65 и 63.

В ходе обсуждения поправок внимание к акции привлек внимание депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов, который указал на то, что ряд депутатов присутствуют в зале заседаний в футболках.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал:

«На зарплату депутата можно пиджак купить и галстук. У нас заработная плата выше много, чем у тех, кто нас избирал», — сказал он.

Госдума обсуждает законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста.