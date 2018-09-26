Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон пригрозил Ирану «адом», сообщает 26 декабря Fox News.

Выступая на генеральной ассамблее ООН, Болтон призвал международное сообщество к изоляции Ирана до тех пор, пока он будет представлять угрозу человечеству.

«Мы следим и мы придем за вами, вы заплатите чертовски дорого, если продолжите свой курс», — добавил Болтон, не уточнив, что конкретно имеет ввиду.

Напомним, после прихода к власти президента Трампа, отношения между США и Ираном резко осложнились. Глава Белого дома расторг ядерную сделку с Тегераном и ввел в его отношении новые санкции.

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