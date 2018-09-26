Во Франции госпитализирован Жан-Мари Ле Пен

Париж, , 12:27 — REGNUM Основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен госпитализирован в больницу в окрестностях Парижа, сообщает 26 сентября телеканал BFM TV.

Отмечается, он был госпитализирован с устойчивой высокой температурой, его жизни ничего не угрожает. Политик будет помещен под наблюдение врачей.

Напомним, в июне политик должен был предстать перед судом в Париже по обвинениям в оскорблении гомосексуалов и разжигании гомофобии, однако накануне суда он был госпитализирован с признаками истощения.

Читайте также: Жан-Мари Ле Пен не исключает возможности участия в выборах в Европарламент