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Во Франции госпитализирован Жан-Мари Ле Пен

Политика

Политик был доставлен в больницу с устойчивой высокой температурой

Париж, 26 сентября 2018, 12:27 — REGNUM  Основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен госпитализирован в больницу в окрестностях Парижа, сообщает 26 сентября телеканал BFM TV.

Отмечается, он был госпитализирован с устойчивой высокой температурой, его жизни ничего не угрожает. Политик будет помещен под наблюдение врачей.

Напомним, в июне политик должен был предстать перед судом в Париже по обвинениям в оскорблении гомосексуалов и разжигании гомофобии, однако накануне суда он был госпитализирован с признаками истощения.

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