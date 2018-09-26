Спикером Ненецкого заксобрания может стать единоросс Лутовинов

Нарьян-Мар, , 12:27 — REGNUM Накануне в Нарьян-Маре прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Главным вопросом повестки дня стало избрание кандидата на пост председателя Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.

Как пишет nao24.ru, на пост спикера представители партии решили выдвинуть Александра Лутовинова. В Собрании предыдущего созыва он занимал должность заместителя председателя.

Избрание нового спикера предполагается уже на этой неделе, 27 сентября, на первой организационной сессии Собрания депутатов НАО нового созыва.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» на прошедших выборах в окружное Собрание получила 11 мандатов. КПРФ будет представлена в парламенте тремя членами, ЛДПР — двумя. По одному мандату получили партии «Коммунисты России», «Родина» и «Справедливая Россия».

Читайте также:

Цыбульский и Жириновский отказались от мандатов в заксобрании Ненецкого АО