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Спикером Ненецкого заксобрания может стать единоросс Лутовинов

Политика

«Единая Россия» определилась с кандидатом на должность председателя окружного Собрания депутатов

Нарьян-Мар, 26 сентября 2018, 12:27 — REGNUM  Накануне в Нарьян-Маре прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Главным вопросом повестки дня стало избрание кандидата на пост председателя Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.

Как пишет nao24.ru, на пост спикера представители партии решили выдвинуть Александра Лутовинова. В Собрании предыдущего созыва он занимал должность заместителя председателя.

Избрание нового спикера предполагается уже на этой неделе, 27 сентября, на первой организационной сессии Собрания депутатов НАО нового созыва.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» на прошедших выборах в окружное Собрание получила 11 мандатов. КПРФ будет представлена в парламенте тремя членами, ЛДПР — двумя. По одному мандату получили партии «Коммунисты России», «Родина» и «Справедливая Россия».

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