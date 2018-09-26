Сексуальный скандал как решающий фактор американской политики

Иван Кузнецов, , 14:39 — REGNUM

Выдвижение кандидатуры на пост члена Верховного суда США и обеспечение ее утверждения Сенатом — одна из важнейших, если не наиболее значимая обязанность президента Соединенных Штатов. Так, по крайней мере, принято считать в американской политической элите. И действительно, благодаря выглядящим в современном мире достаточно архаично пожизненным срокам службы верховных судей получается, что ограниченный в своих полномочиях четырьмя годами президент может на деле значительно повлиять на судьбу Штатов на десятилетия вперёд, просто выбрав человека, четко придерживающегося тех или иных взглядов.

Верховный суд, в котором подавляющее большинство судей придерживалось бы одной и той же политической идеологии, является одним из самых страшных кошмаров для той стороны извечной политической борьбы, которой грозит остаться в меньшинстве. Ведь для этих «проигравших» одна из ветвей власти, глубоко запустившая свои щупальца во все остальные, окажется тогда на долгие годы как минимум несговорчивой, а то и вовсе враждебной.

Именно такую угрозу ощущают сейчас все американские левые, будь то члены Демократической партии, либеральные активисты или просто сочувствующие граждане. До недавнего времени в Верховном суде заседали четверо крепких консерваторов, четверо заядлых либералов и один очень особенный судья Энтони Кеннеди, который часто занимал совершенно неожиданные позиции по различным вопросам и примыкал то к одним, то к другим.

Теперь Кеннеди ушёл в отставку, и на его место Дональд Трамп прочит известного своим консерватизмом Бретта Кавана. Кроме политических взглядов, в запасе у кандидата есть ещё безупречный послужной список, достижения в теоретической юриспруденции, опыт работы практически со всеми знаковыми фигурами Республиканского политического олимпа последних двадцати лет и репутация безукоризненного семьянина и набожного человека.

Но американским левым неважно, насколько Кавана хорош в своём деле или надёжен в деловом отношении. В Верховный суд его допустить нельзя. Никак. В то же время Республиканская партия полностью подчинена президенту и сделает все, что он прикажет. Особенно теперь, когда единственный альтернативный лидер сопоставимого масштаба — Джон Маккейн — навсегда ушел с политической арены, а впереди маячат выборы, на которых поддержка президента и лидера партии бесценна. Таким образом, для демократов единственным шансом не допустить утверждение Кавана является затягивание процесса до выборов, на которых они надеются вернуть себе большинство в Сенате.

С этим стремлением связана разворачивающаяся с начала прошлой недели компания по разрушению репутации Кавана с помощью обвинений в сексуальных домогательствах. Намного менее вероятно, что сенаторы-демократы совершенно случайно вспомнили о находившемся у них несколько месяцев письме от пострадавшей от рук рокового кандидата только тогда, когда до финального голосования оставались считанные дни.

Итак, профессор психологии Кристин Бэйси Форд обвиняет Бретта Кавана в том, что он грязно домогался ее на вечеринке 36 лет назад, когда оба они были старшеклассниками. Разве этого одного недостаточно, чтобы считать кандидатуру шаловливого Бретта скомпрометированной и однозначно негодной? Оказывается, нет. Оказывается, если сам «сексуальный хищник» не убоялся атаки СМИ и готов к публичному рассмотрению своей личной жизни под микроскопом, он ещё может побороться за очищение своего имени.

Кавана оказался не из пугливых, решительно отрицал все обвинения и призвал на помощь весь республиканский истеблишмент и даже экс-президента Джорджа Буша —младшего, чтобы засвидетельствовать свою добропорядочность. Так как довольно сложно представить себе, чтобы юный Кавана домогался также и Буша, комментарии его коллег и друзей были исключительно положительными и несколько остудили пыл СМИ, которым так и не удалось раздуть уровень развратности Кавана до размеров прегрешений Харви Вайнштейна, ставшего своеобразным символом сексуального насилия.

Ответным ходом «выжившей», как она именуется в американских СМИ, Кристин Форд стало требование к профильному комитету Сената выступить со своими обвинениями на слушании вместе с самим Кавана. Когда на это вполне резонное предложение было дано согласие, то есть республиканский глава комитета проглотил наживку, Форд выступила с новым требованием. Оказалось, что выступать перед Сенатом она готова только после того, как ФБР тщательно расследует дело, а кроме этого, вместе с ней должны быть заслушаны ещё ряд свидетелей, которых она упомянула в изначальном письме с обвинениями.

Если принять во внимание неспешный, оставшийся во многом неизменным ещё с позапрошлого века порядок работы Сената и принципиальную неспособность огромных структур типа ФБР к проведению сколь угодно малых расследований мгновенно, стремление Форд и ее советчиков к затягиванию процесса до выборов становится очевидным. Для самих сенаторов и службистов в то же время стало очевидно, что госпожа профессор диктует им свои условия, и требования эти они с гневом отвергли.

Слушания с участием Кристин Форд и Бретта Кавана были в конце концов назначены на грядущее 27 сентября, и обе стороны конфликта начали тщательную информационную артподготовку. Левые СМИ продвигали идею наличия в каждом добропорядочном мужчине скрытого сексуального маньяка. Правые журналисты нашли четырёх упомянутых Форд свидетелей, и ни один из них не подтвердил ее слов… на что сторонники «выжившей» все равно умудрились сказать, что это лишь доказывает, как унижена она была, раз так незаметно скрылась с вечеринки, что ее никто не запомнил.

Чем ближе были решающие слушания, тем яснее становилось, что республиканцам, вполне возможно, удастся отмахнуться от слов Форд и утвердить Кавана. А допустить этого нельзя.

Весьма удачно, как раз когда обвинения Кристин Форд уже были рассмотрены вплоть до слова и демократы почти потеряли веру в их эффективность, на горизонте появилась ещё одна женщина, обвинившая Бретта в разврате многолетней давности.

Дэбра Рамирез училась вместе с Кавана в университете. Она утверждает, что на одной из студенческих вечеринок пьяный Бретт обнажился и приблизился к ней, а она оттолкнула его и бежала прочь. Научившись на ошибках Кристин Форд, Рамирез сама сказала прессе, что при инциденте никто не присутствовал и сама она этот вечер помнит не полностью, зато есть люди, которым она вскоре после развратного поведения будущего судьи рассказывала о случившемся. А ещё те, кто готов поручиться за ее честность и добропорядочность в целом.

Новые обвинения породили ещё одну медиа-волну, грозящую потопить хрупкий кораблик кандидата на кресло в Верховном суде. Тогда Кавана решил изменить тактику и пойти в контрнаступление. Раньше он ограничивался лишь немногословным отрицанием любых обвинений и за него говорили коллеги и друзья, утверждавшие, что он невинен аки младенец.

Теперь судья решил дать большое интервью единственному крупному консервативно настроенному телеканалу. С собой он взял свою супругу. Роли были разделены идеально и превосходно сыграны. Сам Кавана на протяжении всего интервью сохранял такое выражение лица, словно он вот вот заплачет, и говорил то с гневом, то с обидой, то с горечью, о том как безупречная репутация и труды многих лет идут прахом из-за политически мотивированных обвинений. Жена его, напротив, была тверда как камень и выражала готовность поддерживать мужа во всех тяготах. Она категорически отвергла всякую возможность того, что Кавана когда-то мог совершить то, в чем его обвиняют. Кроме прочего, в ходе интервью судья посвятил всю Америку в подробности своей сексуальной биографии — оказалось, он был очень невежественен в этих вопросах и первый опыт у него был «через много лет после окончания университета»…

Борьба за утверждение Бретта Кавана — не единственное, что происходит в американской политике, но, бесспорно, самое важное на данный момент. Кроме непосредственного влияния на будущее судебной власти в Штатах, результат этой битвы демократов и республиканцев во многом определит и исход грядущих выборов, так как неизбежно усилит оптимизм одержавших верх и повергнет проигравших в пучину отчаяния.

Как бы то ни было, развязка этого сюжета уже близка…

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