Россия и Казахстан обменялись опытом финансирования вооруженных сил

Астана, , 12:33 — REGNUM Представители финансовых подразделений министерства обороны Казахстана и Генерального штаба России обменялись опытом по вопросу финансового обеспечения вооруженных сил, сообщили 26 сентября в пресс-службе оборонного ведомства республики.

В ходе переговоров стороны обсудили также вопросы жилищного обеспечения военнослужащих. В рамках встречи военная делегация России посетила также военно-исторический музей.

Напомним, 23 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва заинтересована в расширении военного и военно-технического сотрудничества с Казахстаном.

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