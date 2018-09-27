Зачем спикер украинского парламента связал референдумы с Гитлером

Киев, , 04:11 — REGNUM Происходящее на Украине нарастание невежества при презрении к фактам является следствием действия, вполне возможно, осознанной и четко управляемой программы снижения интеллектуального уровня граждан, уверен автор ИА REGNUM Марьян Сидорив. Главным выгодоприобретателем такого процесса оказывается элита, сохраняющая власть под внедряемыми лозунгами, и ее внешние кураторы, реализующие собственные интересы в геополитике.

Судя по всему, эта программа поэтапна, так как за этапом достижения невежества следует этап его политизации. Пример был явлен спикером парламента Андреем Парубием, который, обсуждая на «Свободе Слова» референдумы как форму народного управления государством, объявил себя огромным сторонником прямой демократии, когда-то ее изучавшим с научной точки зрения, и добавил, что «самым большим человеком» в деле реальной демократии был Гитлер. Которого политик уважительно назвал по имени-отчеству. В 30-х годах, по мнению Парубия, референдум был «один из ключевых способов и манипуляции». Уравняв нацистские преступления и прямую демократию, Парубий не получил никакого «ответного удара» от своих собеседников. Кое-кто ему даже покивал.

Но зачем вообще об этом говорить, как не для подготовки граждан к изменениям конституции? Ведь если референдум — это Гитлер, Гитлер — зло, то значит, зло ‑ и референдум. К тому же, вскоре Парубий уже с трибуны Верховной рады добавил, что «эту нацистскую практику сегодня использует Путин как агрессор». Что означает, что референдум — форма управления государством! — для демократии и демократической Украины недопустим. Немудрено: ведь, по конституции Украины, на всенародный референдум могут выноситься любые вопросы (кроме налогов, бюджета и амнистии). А Порошенко как раз начал кампанию за принятие поправки, закрепляющей в конституции курс на ЕС и НАТО. Гарантии одобрения изменений нет — то же вступление в НАТО на Украинен поддерживает меньшинство. Немудрено, что в таких условиях референдум объявляется плохим наследием Гитлера.

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