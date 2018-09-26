Регионы получат средства в зависимости от индекса качества городской среды

Москва, , 12:18 — REGNUM В России разработан индекс качества городской среды, заявил 26 сентября вице-премьер Виталий Мутко, выступая в Совете Федерации в рамках «правительственного часа». Он представляет программу по обустройству городской среды.

«Для оценки происходящих изменений в городах будет использован индекс качества городской среды, который позволяет выявить проблемные точки, выработать механизмы улучшения наших городов. Динамика индекса конкретных городов будет влиять на объем средств, которые мы будем направлять, приоритеты», — сказал Мутко.

По его словам, методика индекса уже разработана Минстроем с привлечением общественных институтов, таких как «Стрелка», и включает около 30 критериев.