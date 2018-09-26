Fox News: Хиллари Клинтон не выиграет выборы в 2020 году

Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Если бывший кандидат на должность президента США Хиллари Клинтон вновь попытает счастье в президентской гонке, то ее ждет поражение, сообщает 26 сентября Fox News.

По данным социологических опросов, бывшего госсекретаря готовы поддержать лишь 44% избирателей. Этого недостаточно, чтобы возглавить государство.

Для того, чтобы стать главой Белого дома, необходимо расширить базу своей поддержки, которая должна выйти за пределы тех людей, которые готовы поддерживать Клинтон практически в любой ситуации, отмечает издание.

Напомним, Хиллари Клинтон принимала участие в президентской кампании 2016 года, где потерпела поражение от действующего главы государства Дональда Трампа.

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