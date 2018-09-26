Среда, 26 Сентября 2018 года
12:38:09 МСК

Fox News: Хиллари Клинтон не выиграет выборы в 2020 году

Политика

По данным социологических опросов, бывшего госсекретаря готовы поддержать лишь 44% избирателей. Этого недостаточно, чтобы возглавить государство

Вашингтон, 26 сентября 2018, 12:20 — REGNUM  Если бывший кандидат на должность президента США Хиллари Клинтон вновь попытает счастье в президентской гонке, то ее ждет поражение, сообщает 26 сентября Fox News.

По данным социологических опросов, бывшего госсекретаря готовы поддержать лишь 44% избирателей. Этого недостаточно, чтобы возглавить государство.

Для того, чтобы стать главой Белого дома, необходимо расширить базу своей поддержки, которая должна выйти за пределы тех людей, которые готовы поддерживать Клинтон практически в любой ситуации, отмечает издание.

Напомним, Хиллари Клинтон принимала участие в президентской кампании 2016 года, где потерпела поражение от действующего главы государства Дональда Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: Washington Post: США при Трампе стали бандитом вместо «луча света»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить